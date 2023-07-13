https://news.day.az/society/1581008.html У метро "Сахиль" произошло тяжелое ДТП - сбита женщина - ВИДЕО
У метро "Сахиль" произошло тяжелое ДТП - сбита женщина - ВИДЕО
В Баку автомобиль сбил пешехода.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, ДТП произошло сегодня утром на проспекте Бюльбюля, рядом со станцией метро "Сахиль" в Сабаильском районе Баку.
"Несмотря не неоднократное предупреждение некоторые граждане не пользуются пешеходной "зеброй", в результате рискуют жизнью", - говорится в информации.
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