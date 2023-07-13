Частная иранская клиника в Баку перестала функционировать

В Баку прекратила деятельность иранская клиника.

Как сообщили в четверг сотруднику Trend жители соседних зданий, данная иранская клиника прекратила свою деятельность с марта, передает Day.Az.

Владельцы близлежащих объектов также подтвердили, что клиника действительно закрылась.

Как можно увидеть на фото, вывеска с надписью "Иранская клиника" снята со стены здания, где размещалось данное медицинское учреждение.

Отметим, что попытки связаться с клиникой по телефону не увенчались успехом.

Напомним, что иранская клиника была расположена в Баку по адресу ул. А.М.Шарифзаде, 124.