https://news.day.az/society/1581028.html Успешная операция МВД - задержаны наркодилеры - ФОТО - ВИДЕО
Успешная операция МВД - задержаны наркодилеры - ФОТО - ВИДЕО
В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД АР.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, в поселке Локбатан были задержаны лица, занимающиеся приобретением, хранением, перевозкой, сбытом наркотических средств и психотропных веществ.
У этих лиц было обнаружено и изъято около трех килограммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.
По факту в Следственном отделе Гарадагского РУП проводится расследование.
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