Успешная операция МВД

В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД АР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, в поселке Локбатан были задержаны лица, занимающиеся приобретением, хранением, перевозкой, сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

У этих лиц было обнаружено и изъято около трех килограммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.

По факту в Следственном отделе Гарадагского РУП проводится расследование.