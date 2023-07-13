Прошло второе заседание комиссии по расследованию ситуации в селе Сёюдлю
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13 июля прошло второе заседание комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сёюйдлю Гядабейского района.

Как сообщает Day.Az, на встрече был рассмотрен ряд неотложных вопросов, требующих срочного решения.

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