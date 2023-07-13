Житель Кяльбаджара подорвался на мине

13 июля около 20:00 в полицию поступила информация о том, что занимавшийся пчеловодством в селе Чопурлу Кяльбаджарского района Алиев Сахиб Иса оглы подорвался на мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, инцидент произошел на территории села Сеидляр. В результате инцидента Сахиб Алиев получил травмы.

Проводится разбирательство.

Отметим, что Азербайджан - одна из стран с самым высоким уровнем загрязнения минами.

Большая часть освобожденных земель подверглась воздействию мин, установленных Арменией в период оккупации, и неразорвавшихся боеприпасов.

Азербайджан сразу после окончания войны начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день там проделан большой объем работы. Несмотря на это, в этих районах до сих пор остается много мин и взрывчатых веществ.

С 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3 383 человека.