Возбуждено уголовное дело по факту подрыва мины в Кяльбаджаре

Генеральная прокуратура обнародовала информацию по факту подрыва на мине в Кяльбаджаре.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

"В ответ на запрос, поступивший в пресс-службу Генеральной прокуратуры, сообщается, что 13 июля около 20:00 в результате подрыва на мине в районе села Сеидляр Кяльбаджарского района Алиев Сахиб Иса оглы, 1964 года рождения, был ранен в ногу, и в связи с этим возбуждено уголовное дело в Кяльбаджарской районной прокуратуре по соответствующим статьям Уголовного кодекса", - говорится в информации.

Отметим, что большая часть освобожденных земель подверглась воздействию мин, установленных Арменией в период оккупации, и неразорвавшихся боеприпасов.

Азербайджан сразу после окончания войны начал очищать эти территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На сегодняшний день там проделан большой объем работы. Несмотря на это, в этих районах до сих пор остается много мин и взрывчатых веществ.

С 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3 383 человека.