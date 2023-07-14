В Баку пройдет ярмарка «Из села в город»

15-16 июля Министерство сельского хозяйства Азербайджана проведет в столице ярмарку "Из села в город".

Как сообщает Day.Az, основной целью организации ярмарки является создание альтернативного канала сбыта для местных фермеров, а также обеспечение жителей города натуральными и полезными сезонными продуктами.

На ярмарке, которая пройдет по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (неподалеку от станции метро "Гянджлик"), фермеры из разных регионов страны будут продавать местные сельскохозяйственные и продовольственные товары.

За качеством продаваемой продукции будет следить Агентство продовольственной безопасности Азербайджана: на ярмарке будет работать передвижная пищевая лаборатория.

Участие в ярмарке для фермеров совершенно бесплатно. Их обеспечат прилавком, весами, холодильником, а также другими необходимыми принадлежностями и оборудованием. Также будет оказана логистическая поддержка фермерам, испытывающим затруднения в транспортировке своей продукции.