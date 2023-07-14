https://news.day.az/society/1581103.html ДТП в Ясамальском районе
ДТП в Ясамальском районе
В Ясамальском районе столицы зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в магазин по продаже автозапчастей. В результате машина деформировалась, а водитель получил травмы различной степени тяжести.
По словам владельца магазина, ему нанесен ущерб в размере 20 000 манатов.
По данному факту проводится расследование.
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