ДТП в Ясамальском районе

В Ясамальском районе столицы зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в магазин по продаже автозапчастей. В результате машина деформировалась, а водитель получил травмы различной степени тяжести.

По словам владельца магазина, ему нанесен ущерб в размере 20 000 манатов.

По данному факту проводится расследование.