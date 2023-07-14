Последняя группа азербайджанских паломников вернется домой сегодня

Сегодня из хаджа вернется последняя группа азербайджанских паломников.

Об этом Day.Az сказал заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа Вюсал Джахангири.

По его словам, в последней группе 130 человек: "Паломники отправятся из Медины в 19:00 и прибудут в Баку в 23:20 по местному времени".

С 17 по 22 июня 1440 азербайджанских паломников были отправлены 8 авиарейсами в хадж. Они стали возвращаться на родину с 5 июля.

В этом году стоимость хаджа на одного человека составила 5750 долларов США.