Вводятся новые пошлины в индустрии такси

Устанавливаются новые государственные пошлины, связанные с деятельностью такси.

Как сообщает в пятницу Day.Az, данный вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О государственной пошлине", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:

- выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов

- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 25 манатов

- выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов

- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов

- разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.

Данный закон вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Напомним, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Повестка дня заседания включает 19 вопросов.