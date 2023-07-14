В Азербайджане не позволят продавать лекарства по завышенным ценам

В целях обеспечения контроля за оборотом лекарственных средств предусматривается внедрение системы электронного отслеживания и контроля (track and trace), которое будет осуществлять Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О лекарственных средствах", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Данная система будет являться информационным резервом, осуществляющим контроль за оборотом, оптовой и розничной продажей производимых и импортируемых маркируемых товаров и регистрирующим информацию о них. Также предусмотрено внедрение системы, позволяющей выписывать рецепты на лекарственные средства в электронном виде.

С помощью проекта также будет запрещена продажа зарегистрированных государством лекарственных средств по ценам выше регулируемых (в настоящее время они могут продаваться по регулируемым единым ценам).

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

Отметим, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Повестка дня заседания включает 19 вопросов.