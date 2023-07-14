Почему закрылась иранская клиника?

Как ранее сообщалось, в Баку прекратила деятельность иранская клиника.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в связи с закрытием клиники в Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики сообщили, что в указанном медицинском учреждении были проведены внеплановые проверки и выявлены недостатки.

"С целью устранения этих недостатков, в соответствии с законом, клинике был предоставлен срок. При очередных проверках выяснилось, что в установленный срок выявленные недостатки не были устранены. С учетом этого материалы были представлены в соответствующее государственное учреждение, выдавшее лицензию", - заявили в министерстве.

Отметим, что минувшим днем сотруднику Trend, отправившемуся в клинику для разъяснения ситуации, жители соседних зданий сообщили, что иранская клиника прекратила свою деятельность с марта. Владельцы близлежащих объектов также подтвердили, что клиника действительно закрылась. Вывеска с надписью "Иранская клиника" снята со стены здания, где размещалось данное медицинское учреждение. Попытки связаться с клиникой по телефону не увенчались успехом.

Напомним, что иранская клиника была расположена в Баку по адресу ул. А.М.Шарифзаде, 124