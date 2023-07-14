Состоялось совещание комиссии в связи с призывом на военную службу

14 июля в аппарате Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу состоялось заседание Центральной призывной комиссии по руководству районными (городскими) призывными комиссиями на время призыва на действительную военную службу и контролю за их деятельностью, созданной соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, на заседании под председательством начальника Госслужбы Мурсала Ибрагимова приняли участие заместители руководителей соответствующих центральных органов исполнительной власти, являющиеся членами комиссии.

На заседании обсуждалось состояние исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы" и вопросы, вынесенные на повестку дня.

Было отмечено, что Госслужба продолжает качественное укомплектование Вооруженных сил военнослужащими срочной действительной военной службы.

На заседании комиссии до внимания участников были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, связанные с построением процесса призыва на срочную действительную военную службу в соответствии с вызовами новой эпохи, обеспечением прозрачности и удовлетворенности граждан, а также стратегические цели, определенные в этой области, и работа, проделанная в короткие сроки. Было подчеркнуто, что в целях обеспечения объективности и прозрачности в процессе распределения призывников в ряды вооруженных сил осуществляются комплексные меры.

Было отмечено, что сегодня развитие Вооруженных сил Азербайджана на основе единой программы требует от всех ответственных за эту сферу структур выполнения своих задач с высокой точностью и безупречностью. Было сочтено целесообразным создать рабочую группу, состоящую из представителей соответствующих структур, регулирующей работу по призыву граждан на срочную действительную военную службу, обеспечивающей основу для интеграции информационных систем, создающей возможности для принятия гибких решений в процессе призыва, для адаптации правовой базы к требованиям современности.

В завершение встречи были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня, а также выражена важность слаженной деятельности соответствующих учреждений в сфере призыва граждан на срочную действительную военную службу.

Напомним, что Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу была создана 12 февраля 2012 года.