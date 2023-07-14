Эмин Амруллаев высказал позицию о приеме победителей олимпиад в вузы без конкурса

В прошлом утверждалось, что прием победителей международных олимпиад в высшие учебные заведения вне конкурса приведет к злоупотреблениям.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Министр отметил, что победители таких олимпиад обычно также участвуют во вступительных экзаменах.

"Их средний балл на экзамене превышает 650. Самый важный нюанс олимпиады - прозрачность процесса", - добавил министр.

Отметим, что целью организации предметных олимпиад является выявление талантливых детей, повышение интереса учащихся к предметам, создания им возможности продемонстрировать свои знания и умения.