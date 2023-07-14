После победы в Отечественной войне Азербайджан все больше нуждается в интеллектуальных кадрах

После победы в Отечественной войне Азербайджан все больше нуждается в интеллектуальных, образованных и квалифицированных кадрах.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Он подчеркнул, что в этой связи возвращение азербайджанских студентов, обучающихся за рубежом, на родину, имеет важное значение.

Отметим, что целью организации предметных олимпиад является выявление талантливых детей, повышение интереса учащихся к предметам, создания им возможности продемонстрировать свои знания и умения.