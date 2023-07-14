Возле нефтепроводов в Баку возник пожар

На горячую линию МЧС Азербайджана (112) поступила информация о пожаре на участке с сухой травой и кустарниками вокруг нефтепроводов на улице Пехлевана Фарзалиева в Низаминском районе Баку.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным пожарными в соответствии с условиями эксплуатации, огонь был потушен в короткие сроки, не было допущено его распространение, в том числе на проходящие рядом нефтепроводы и электропровода.

В результате пожара сгорела сухая трава и кустарники на площади 250 кв.м. на обочине дороги.

Проходящие поблизости нефтепроводы и линии электропередач были защищены от огня.