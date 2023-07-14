В статистическом отчете о COVID-19 в Азербайджане будут изменения

Пандемия COVID-19 в Азербайджанской Республике продолжается уже 4-й год.

Как передает АПА, об этом говорится в совместном сообщении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

Отмечается, что с учетом международной практики, начиная со следующей недели, статистическая отчетность по COVID-19 будет предоставляться в виде совокупности данных за предыдущую неделю в понедельник каждой недели, то есть один раз в неделю.

В случае необходимости в будущем статистическая отчетность по COVID-19 снова будет переведена на ежедневный режим.