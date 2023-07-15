https://news.day.az/society/1581387.html Подросток утонула в Самухе
Подросток утонула в Самухе
В Самухе 14-летняя девочка утонула в реке Кура.
Как передает местное бюро Day.Az, инцидент зарегистрирован на участке реки у села Йени Кенд.
Жительница города Гянджа Айсель Акиф гызы Сулейманова 2009 года рождения утонула, купаясь в реке.
Ее тело было извлечено из реки и передано по назначению.
Сообщается, что девочка-подросток отдыхала с семьей на берегу реки Кура.
По данному факту проводится расследование.
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