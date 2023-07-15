Подросток утонула в Самухе

В Самухе 14-летняя девочка утонула в реке Кура.

Как передает местное бюро Day.Az, инцидент зарегистрирован на участке реки у села Йени Кенд.

Жительница города Гянджа Айсель Акиф гызы Сулейманова 2009 года рождения утонула, купаясь в реке.

Ее тело было извлечено из реки и передано по назначению.

Сообщается, что девочка-подросток отдыхала с семьей на берегу реки Кура.

По данному факту проводится расследование.