Житель Агджабединского района попался на наркотиках

У жителя Агджабединского района изъяли конопляные кусты и сушеную марихуану.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в результате операции, проведенной сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель поселка Хиндарх Рауф Агаев, подозреваемый в выращивании конопли. В ходе обыска, проведенного по месту жительства, было обнаружено и изъято 41 куст конопли, выращенной методом культивации, а также 3 килограмма 290 граммов сушеной марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.