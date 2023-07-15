https://news.day.az/society/1581391.html Житель Агджабединского района попался на наркотиках - ФОТО
Житель Агджабединского района попался на наркотиках - ФОТО
У жителя Агджабединского района изъяли конопляные кусты и сушеную марихуану.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в результате операции, проведенной сотрудниками Агджабединского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель поселка Хиндарх Рауф Агаев, подозреваемый в выращивании конопли. В ходе обыска, проведенного по месту жительства, было обнаружено и изъято 41 куст конопли, выращенной методом культивации, а также 3 килограмма 290 граммов сушеной марихуаны.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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