ГПС не допустил ввоз партии наркотиков из Ирана

Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

14 июля в 08:20, благодаря бдительности пограничного наряда "Горадиз" пограничного отряда Пограничных войск ГПС Азербайджанской Республики, в районе села Беюк Бахманли Физулинского района была предотвращена попытка контрабанды наркотических средств через государственную границу в Азербайджан.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 53 килограмма 700 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, что в последнее время участились попытки транспортировки наркотиков в страны Европы транзитом через Азербайджан. Это объясняется благоприятными рельефными условиями страны, чем пользуются контрабандисты (преимущественно граждане Ирана), пытаясь ввезти наркотики в Азербайджан через море и труднодоступные горные места.