Сахиль Бабаев о росте заработной платы населения

За короткий период минимальная заработная плата в Азербайджане выросла на 270 процентов.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев во время открытия финального этапа конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

"За короткий период минимальная заработная плата выросла на 270 процентов. Подобный рост наблюдается также и в других направлениях. Это означает, что государство ежегодно выплачивает уязвимому слою населения сумму в 7 миллиардов манатов. Это большая ответственность, которая принадлежит Президенту Ильхаму Алиеву", - добавил министр.

Напомним, что в результате проводимых в Азербайджане социальных реформ в 2,7 раза увеличилась минимальная заработная плата, в 2,5 раза - минимальная пенсия, на 65 процентов - среднемесячная заработная плата, в 2,1 раза - медианная зарплата, вырос в 2,5 раза фонд заработной платы, в 2,1 раза - среднемесячная пенсия, в 5 раз - социальные пособия и пенсионные выплаты. Среднемесячный размер адресной социальной помощи увеличился в 2,5 раза, за счет создания более 10 новых видов социальных выплат и введения ряда льгот в системе социального обеспечения еще более расширена сфера действия этой системы. Годовой объем средств, дополнительно выделяемых на эти социальные реформы, достиг 6,8 миллиарда манатов