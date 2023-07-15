Какой будет погода в Азербайджане с 16 июля?

В Баку и на Абшеронском полуострове с 16 июля до утра 17 июля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, порой до 20-23 м/с.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что 16 июля в основном утром и вечером, а также с 17 июля до утра 18 июля ожидается периодический дождь. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха опустится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями, 17 июля днем будет 22-26° тепла.

После нескольких дней умеренной погоды, 16 июля, начиная с западных районов и до утра 18 июля на территории страны ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями ливневого характера. В основном в Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Нагорно-Ширванском, Ленкоранско-Астаринском районах осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, ночью в высокогорьях пройдет мокрый снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 25-30 м/с.

Ожидается увеличение водности рек, на некоторых горных реках - кратковременные паводки и сели.