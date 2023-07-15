В Агдаме обнаружены человеческие останки.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что фрагменты костей были обнаружены во время работ по разминированию.

"14 июля в прокуратуре района проводится расследование по факту обнаружения фрагментов костей, похожих на человеческие, во время работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района", - отмечается в сообщении.

Напомним, что с момента подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией в 2020 году на сегодняшний день обнаружены останки почти 400 граждан Азербайджана. Ранее в этом же селе было обнаружено массовое захоронение. Предполагается, что лица, чьи останки были найдены, были убиты и похоронены армянами в 1992 году.