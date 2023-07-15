https://news.day.az/society/1581525.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Как сообщили в субботу Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, до настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 831 978 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 670 человек прошли лечение и выздоровели, 10 288 человек скончались, лечение 20 человек продолжается.
За последние сутки в Азербайджане было проведено 659 тестов, а за текущий период - 7 654 889.
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