Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане зарегистрирован 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщили в субботу Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, до настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 831 978 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 670 человек прошли лечение и выздоровели, 10 288 человек скончались, лечение 20 человек продолжается.

За последние сутки в Азербайджане было проведено 659 тестов, а за текущий период - 7 654 889.