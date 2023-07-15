Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сделано 19 прививок.

Как сообщили в субботу Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, за сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 6, вторую - 5, три и более - 6, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 968 026. Первую дозу вакцины получили 5 412 834 человека, вторую - 4 884 179, три и более - 3 404 672, бустерную дозу после положительного положительного результата теста - 266 341.