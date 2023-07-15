Инцидент на пляже в Лянкяране

В Лянкяране спасены тонувшие в море 2 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, один из этих инцидентов произошел на пляже в районе "Кичик базар" города.

Рамин Рамиль оглу Гурбанов, 2003 года рождения, приехавший в Лянкяран из Джалилабада, чтобы искупаться в море со своими родственниками, во время купания стал тонуть. С помощью окружающих Р. Гурбанова вытащили из воды и отправили в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Аналогичный случай произошел на пляже в селе Сутемурдов Лянкяранского района. Жительница села Едди Оймак Масаллинского района Ругая Хаким гызы Довлетова, 2007 года рождения, стала тонуть во время купания в море. Р.Довлатова была извлечена из воды и доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Врачи оценивают состояние обоих пациентов как тяжелое.