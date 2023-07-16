https://news.day.az/society/1581595.html В Баку автомобиль сбил 24-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 24-летнего пешехода
На проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Гумбатова Ниджата (1999 года рождения).
Пострадавший был госпитализирован.
По факту проводится расследование.
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