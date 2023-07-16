В Баку автомобиль сбил 24-летнего пешехода
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На проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Гумбатова Ниджата (1999 года рождения).

Пострадавший был госпитализирован.

По факту проводится расследование.