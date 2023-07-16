В Балакене приняты меры против нелегальных перевозчиков песка и гравия

Сотрудниками Балакенского РУП проведены мероприятия по предупреждению и выявлению незаконного использования недр земли, в том числе вывоза песка и гравия.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий были установлены лица, осуществлявшие незаконную перевозку и продажу песка и гравия. В отношении их составлены протоколы по статье 243 Кодекса об административных проступках. Были проведены профилактические беседы с лицами, занимающимися реализацией песка и гравия, до их сведения доведено, что для занятия данным видом деятельности необходимо получить лицензию соответствующих государственных органов.

Также в результате проведенных контрольных мероприятий по недопущению выбрасывания бытовых отходов мимо баков для мусора выявлено 80 человек, допустивших подобные нарушения. В отношении их были составлены протоколы и применены административные меры.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.