В Сядярякском районе произошел сильный пожар

Недалеко от села Дямирчи Сядярякского района произошел пожар на зерновом поле.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на убранном зерновом поле было в короткие сроки ликвидировано.

В результате пожара сгорел участок площадью около 0,5 га. Близлежащие зерновые поля были защищены от огня.