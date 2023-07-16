https://news.day.az/society/1581611.html В Сядярякском районе произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО
В Сядярякском районе произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО
Недалеко от села Дямирчи Сядярякского района произошел пожар на зерновом поле.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание на убранном зерновом поле было в короткие сроки ликвидировано.
В результате пожара сгорел участок площадью около 0,5 га. Близлежащие зерновые поля были защищены от огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре