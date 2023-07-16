https://news.day.az/society/1581643.html Увеличен объем воды, сбрасываемой в Куру из Мингячевирского водохранилища
Увеличен объем воды, сбрасываемой в Куру из Мингячевирского водохранилища
Понизился уровень воды в низовье реки Кура. С учетом этого объем воды, сбрасываемой из Мингячевирского водохранилища, увеличен на 80 кубометр в секунду.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, в ближайшие несколько дней ситуация вновь стабилизируется.
Отмечается, что на Мингячевирском водохранилище накоплено достаточное количество водных ресурсов.
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