Увеличен объем воды, сбрасываемой в Куру из Мингячевирского водохранилища

Понизился уровень воды в низовье реки Кура. С учетом этого объем воды, сбрасываемой из Мингячевирского водохранилища, увеличен на 80 кубометр в секунду.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, в ближайшие несколько дней ситуация вновь стабилизируется.

Отмечается, что на Мингячевирском водохранилище накоплено достаточное количество водных ресурсов.