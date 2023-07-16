Нас ждут резкое похолодание и дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшероне ожидаются дожди, которые местами примут интенсивный характер. В ночь с 16 на 17 июля и рано утром в некоторых районах полуострова ожидаются проливные дожди. К вечеру дождь прекратится. Северо-западный ветер днем сменит направление на северо-восточное.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 22-27 ° тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Температура воды на северных пляжах: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильге, Загульба) составит 23-24° тепла, на южных - (Тюркан, Говсаны, Сахил, Шихово) 24-25° тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и грозы. Местами осадки примут интенсивный характер, есть вероятность выпадения града.

Ночью и утром в некоторых районах будет туман, температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-17° тепла.