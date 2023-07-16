В Баку спасен тонувший в море мужчина

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку в море на неконтролируемой территории в 600 метрах от ближайшей спасательной станции тонет человек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия была незамедлительно направлена водолазно-поисковая группа "Гызылгум" Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенной операции тонувший в море Аскеров Самир Аслан оглу (1987 г.р.) был спасен водолазами и передан медицинской бригаде.