https://news.day.az/society/1581672.html В Баку спасен тонувший в море мужчина - ВИДЕО
В Баку спасен тонувший в море мужчина - ВИДЕО
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о том, что в Сабунчинском районе Баку в море на неконтролируемой территории в 600 метрах от ближайшей спасательной станции тонет человек.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия была незамедлительно направлена водолазно-поисковая группа "Гызылгум" Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.
В результате проведенной операции тонувший в море Аскеров Самир Аслан оглу (1987 г.р.) был спасен водолазами и передан медицинской бригаде.
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