В водохранилище «Тахтакерпю» обнаружен труп

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении тела одного человека в водохранилище "Тахтакерпю".

Как сообщает Day.Az, в связи с этой информацией по вызову была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из воды и передано по назначению.