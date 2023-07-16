https://news.day.az/society/1581681.html В водохранилище «Тахтакерпю» обнаружен труп
В водохранилище «Тахтакерпю» обнаружен труп
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении тела одного человека в водохранилище "Тахтакерпю".
Как сообщает Day.Az, в связи с этой информацией по вызову была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из воды и передано по назначению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре