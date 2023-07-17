Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения в связи с текущими погодными условиями.

Как сообщает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям в связи с нестабильными погодными условиями с просьбой соблюдать бдительность, принимать превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, следить за техническим состоянием транспортных средств и за тем, чтобы дворники и стеклоомыватели автомобиля, а также приборы наружного освещения были в рабочем состоянии перед выездом на дорогу, соблюдать предел скорости в соответствии с состоянием дороги и условиями погоды, просит избегать обгона без необходимости, а также резких маневров и резких торможений.

Отмечается, что пешеходы, являющиеся наиболее беззащитными участниками дорожного движения, в свою очередь, должны быть осторожны, не переходить проезжую часть на участках, не предусмотренных для их движения, и избегать действий, угрожающих жизни и здоровью их самих и других участников движения.