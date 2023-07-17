Изменен скоростной режим на некоторых дорогах в Баку

В связи с дождливой погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на некоторых трассах скоростной режим снижен на 20 км/ч.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

"В связи с этим были внесены изменения в информационные табло скорости. Так, на дороге Зыхское кольцо - аэропорт и проспекте Гейдара Алиева - Мардакян - Бильгя скорость движения по всем полосам снижена. Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости", - отмечается в сообщении.

Напомним, что согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове с 17 июля до утра 18 июля ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха опустится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.