Дождь привел к проблемам в работе сфетофоров

Дождливая погода создала проблемы в работе светофоров на нескольких улицах и проспектах Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по устранению проблемы.

Отметим, что в связи с дождливой погодой, которая наблюдается в настоящее время в Баку, на некоторых дорогах столицы скоростной режим по полосам был снижен на 20 км/ч. В связи с этим были внесены изменения в информационные табло скорости. Так, на дороге Зыхское кольцо - аэропорт и проспекте Гейдара Алиева - Мардакян - Бильгя скорость движения по всем полосам снижена. Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости.