Торговый центр "Сядяряк" затопило - ВИДЕО
Торговый центр "Сядяряк" затопило.
Как сообщает в понедельник Day.Az, интенсивные дожди, начавшиеся в Баку со вчерашней ночи, создали трудности в некоторых местах города.
Так в результате проливных дождей в торговом центре "Сядяряк" возникли серьезные проблемы. Предприниматели сообщают, что дождь нанес им серьезный ущерб.
Напомним, что согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 июля до утра 18 июля ожидается периодически дождь. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха опустится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.
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