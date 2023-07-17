https://news.day.az/society/1581768.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Джалилабаде произошло землетрясение.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
По данным Бюро исследований землетрясений, в 10:27 по местному времени в 9 км к западу от станции Джалилабад (Джалилабадский район) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 18 км.
По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.
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