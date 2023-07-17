Землетрясение в Азербайджане

В Джалилабаде произошло землетрясение.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, в 10:27 по местному времени в 9 км к западу от станции Джалилабад (Джалилабадский район) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 18 км.

По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.