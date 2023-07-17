Зарплаты врачей значительно увеличились

Заработная плата квалифицированных врачей в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, по сравнению с периодом до введения обязательного медицинского страхования увеличилась в среднем в 3 раза (с 2019 года, когда были введены фиксированные стимулирующие надбавки в размере 800 манатов к месячной должностной (тарифной) заработной плате).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня заявил начальник Отдела стратегии и проектов Департамента стратегического анализа и развития TƏBİB Фаган Гасанзаде на мероприятии, посвященном Дню национальной прессы Азербайджана (отмечается 22 июля).

"Отмеченный рост в 1,5 раза превышает среднемесячную заработную плату населения по стране. В Европе эта цифра в 2-3 раза превышает среднемесячную заработную плату. Нашей целью является повысить данную сумму вдвое", - добавил он.

"Отмеченный рост в 1,5 раза превышает среднемесячную заработную плату населения по стране. В Европе эта цифра в 2-3 раза превышает среднемесячную заработную плату. Нашей целью является повысить данную сумму вдвое", - добавил он.

Отметим, что после введения обязательного медицинского страхования (ОМС) произошло существенное повышение заработной платы медицинских работников в Азербайджане.

После введения ОМС врачам были назначены ежемесячные фиксированные зарплаты и стимулирующие надбавки по результатам работы. Так, с прошлого года врачам, работающим по 40 специальностям, были увеличены ежемесячные стимулирующие надбавки, а должностная (тарифная) зарплата вместе с надбавками составила минимум 1000 манатов.