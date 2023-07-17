Задымленность на станции бакинского метро

У вентиляционной шахты возле станции метро "20 Января" вспыхнул серьезный пожар, передает Day.Az.

Как сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, вентиляторы засосали дым, в результате чего на перроне возникла задымленность.

"Оперативно, благодаря централизованному управлению, был изменен режим работы вентиляторов, что предотвратило дальнейшее поступление дыма на станцию", - подчеркнул Б.Мамедов.