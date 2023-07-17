https://news.day.az/society/1581832.html Задымленность на станции бакинского метро - ПРИЧИНА
Задымленность на станции бакинского метро - ПРИЧИНА
У вентиляционной шахты возле станции метро "20 Января" вспыхнул серьезный пожар, передает Day.Az.
Как сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, вентиляторы засосали дым, в результате чего на перроне возникла задымленность.
"Оперативно, благодаря централизованному управлению, был изменен режим работы вентиляторов, что предотвратило дальнейшее поступление дыма на станцию", - подчеркнул Б.Мамедов.
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