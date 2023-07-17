Продолжатся ли дожди завтра?

Обнародован прогноз погоды на 18 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 16-20° тепла, днем 25-29° тепла.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. Местами ливни, град, ночью в высокогорьях возможен снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман. Днем местами возможно периодическое усиление восточного ветра.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла.