В Азербайджане названа зарплата обучавшихся за границей врачей

72 врача-специалиста, получивших образование по различным специальностям в зарубежных странах (страны Европейского Союза, США, Турция), были приняты на постоянную работу в 15 медицинских учреждениях при TƏBİB на основании трудового договора.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня заявил начальник Отдела стратегии и проектов Департамента стратегического анализа и развития TƏBİB Фаган Гасанзаде на мероприятии, посвященном Дню национальной прессы Азербайджана (отмечается 22 июля).

"Минимальная заработная плата врача-специалиста хирургического и радиологического профилей, принятого на работу, составила 6 500 манатов, а минимальная заработная плата врача-специалиста терапевтических и педиатрических специальностей - 5000 манатов.

Данная программа недавно была продлена на 1 год по решению председателя правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

Также в рамках проекта по набору студентов IV, V и VI курсов факультета лечения и профилактики Азербайджанского медицинского университета в подведомственные медучреждения в качестве среднего медицинского персонала, 132 человека обеспечены постоянной работой", - добавил он.

Отметим, что после введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования (ОМС) произошло существенное повышение заработной платы медицинских работников.

После введения ОМС врачам были назначены ежемесячные фиксированные зарплаты и стимулирующие надбавки по результатам работы. Так, с прошлого года врачам, работающим по 40 специальностям, были увеличены ежемесячные стимулирующие надбавки, а должностная (тарифная) зарплата вместе с надбавками составила минимум 1000 манатов.