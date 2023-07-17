Начинается прием документов по переводу студентов

25 июля с 11:00 начинается прием документов на перевод студентов.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.

Процесс осуществляется на сайте transfer.edu.az.

Прием документов продлится до 23:59 31 июля.

Для получения дополнительной информации о процессе следует обратиться в колл-центр 146-6 Министерства науки и образования или связаться по номеру в Whatsapp (+994 51 206 78 48).