https://news.day.az/society/1581865.html Начинается прием документов по переводу студентов
Начинается прием документов по переводу студентов
25 июля с 11:00 начинается прием документов на перевод студентов.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве науки и образования.
Процесс осуществляется на сайте transfer.edu.az.
Прием документов продлится до 23:59 31 июля.
Для получения дополнительной информации о процессе следует обратиться в колл-центр 146-6 Министерства науки и образования или связаться по номеру в Whatsapp (+994 51 206 78 48).
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