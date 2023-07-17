В Азербайджане увеличены штрафы за вождение транспортным средством без права управления

В Азербайджане штрафы за повторное совершение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании в отношении лица, управлявшим транспортным средством без права управления и получившим административное взыскание, или за управление транспортным средством лицом, ограниченным в праве управления транспортным средством, увеличены на 50%.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики на основании подписанного Президентом Ильхамом Алиевым указа.

Таким образом, за повторное совершение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании в отношении лица, управлявшим транспортным средством без права управления им и получившим административное взяскание, или за управление транспортным средством лицом, ограниченным в праве управления им, будет наложен штраф в размере 300 манатов. Согласно действующему кодексу, этот штраф составляет 200 манатов.

Помимо этого, с 400 до 500 манатов повышаются штрафы, если подобные действия повлекли причинение легкого телесного вреда здоровью потерпевшего или материального ущерба.