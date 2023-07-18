https://news.day.az/society/1582007.html На этих улицах наблюдается высокая плотность движения - СПИСОК
На этих улицах наблюдается высокая плотность движения - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Заторы наблюдаются от пересечения с проспектом Зии Буниятова, улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Заторы наблюдаются в направлении аэропортовского шоссе, станция метро "Кероглу".
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