На этих улицах наблюдается высокая плотность движения

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Заторы наблюдаются от пересечения с проспектом Зии Буниятова, улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Заторы наблюдаются в направлении аэропортовского шоссе, станция метро "Кероглу".