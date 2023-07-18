Ужасающая находка в Баку
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В Баку в мусорном баке обнаружен младенец. 

Как сообщает Day.Az, на одной из улиц в Сабунчинском районе Баку в мусорном баке нашли 10-дневную новорожденную девочку.

Ребенка поместили в дом малютки. 

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на выявление и поиск родителей девочки.