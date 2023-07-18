https://news.day.az/society/1582021.html Очередное переселение в Лачин - мечта 73 людей реализовалась спустя годы
Очередное переселение в Лачин - мечта 73 людей реализовалась спустя годы
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 18 июля очередной караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 18 семей - 73 человека.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре