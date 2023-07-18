Очередное переселение в Лачин

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 18 июля очередной караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Лачин переселились еще 18 семей - 73 человека.

Новость обновляется