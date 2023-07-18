Судья Верховного суда Азербайджана Алескер Алиев отправлен на пенсию - ФОТО
17 июля состоялось мероприятие по случаю провода на пенсию судьи Гражданской коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики Алескера Алиева.
Как сообщает во вторник Day.Az, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов отметил, что Алескер Алиев начал свою судейскую карьеру с 2000 года, а в 2008 году назначен судьей Верховного суда. За все это время он способствовал укреплению авторитета судебной власти в Азербайджане.
Инам Керимов пожелал Алескеру Алиеву успехов и выразил надежду, что он и в дальнейшем, руководствуясь своим богатым опытом, будет оказывать поддержку развитию Верховного суда и правового сообщества в целом.
Другие участники мероприятия также высоко оценили деятельность Алескера Алиева и пожелали ему успехов.
В завершение от имени Судебно-правового совета судье Алескеру Алиеву был предоставлен почетный нагрудный знак.
Отметим, что Алескер Алиев родился в 1958 году, в 1986 году окончил юридический факультет БГУ.
До 1996 года работал экспертом в Научно-исследовательском институте проблем судебной экспертизы, криминалистики и криминологии Министерства юстиции Азербайджана. С 1996 года по 2000 год - ведущий специалист в Министерстве юстиции. В 2000-2007 гг. работал судьей Апелляционного суда, в 2007-2008 гг. - судья Бакинского апелляционного суда. С 2008 года по 2023 год - судья Верховного суда.
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