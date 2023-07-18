Дан старт проекта обеспечения занятости для переселенцев в Лачине - ФОТО
В рамках программы "Большое возвращение" проводится работа по привлечению переселенных в Лачин жителей к активным программам занятости.
Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Государственное агентство занятости при министерстве на первом этапе проводит встречи с жителями для оценки возможностей их трудоустройства.
Уже проведены встречи с 38 семьями, проведена оценка, определена программа их трудоустройства.
На этой основе на следующем этапе будет проведена работа по обеспечению жителей Лачина работой по доступным вакансиям, привлечению к программе самозанятости, а также по организации курсов профессиональной подготовки с целью освоения ими новых профессий.
Также планируется реализация различных программ поддержки совместно с работодателями, находящимися в Лачине.
Напомним, что сегодня в Лачин переселились еще 18 семей (73 человека).
Таким образом, в Лачине обеспечено постоянное проживание 111 семей (424 человека).
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