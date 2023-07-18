Землетрясение на Каспии

В Каспийском море снова произошло землетрясение.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение магнитудой 3.5 было зафиксировано в Каспийском море (на границе с Туркменистаном) в 10:31 по местному времени.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 63 км.

По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.