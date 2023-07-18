https://news.day.az/society/1582103.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море снова произошло землетрясение.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение магнитудой 3.5 было зафиксировано в Каспийском море (на границе с Туркменистаном) в 10:31 по местному времени.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 63 км.
По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.
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